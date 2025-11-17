Новое общественное пространство обустроят в Сергиевом Посаде

Реализация масштабного проекта водного сада «Северные пруды» началась в городском округе. Благоустроят территорию площадью около двух гектаров.

Ход работ проверили глава округа Оксана Ероханова вместе депутатом окружного совета Татьяной Ильиной, профильными специалистами, представителями ресурсоснабжающих организаций и подрядчика.

Территория по итогам голосования жителей победила во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Строители уже приступили к прокладке дорожно-тропиночной сети.

Начальник отдела реализации проектов администрации муниципалитета Ольга Романова рассказала, что будут обустроены прогулочная, детская и спортивная зоны, установят новое парковое освещение, камеры системы «Безопасный регион», посадят деревья и кустарники. Кроме того, проведут очистку водоема и восстановят ручьи.

Новое общественное пространство станет продолжением пешеходной зоны «Дружба поколений». Планируется, что работы полностью завершат к концу 2026 года.