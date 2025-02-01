Новое оборудование закупили в больницу в Протвине

В Протвинскую больницу Серпуховского городского округа закупили новое медицинское оборудование в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья». Врачам установили лапароскопические стойки, аппарат ИВЛ, лазеры, каталки, операционные столы и отоларингологический микроскоп.

Например, для отоларингологов закупили микроскоп — один из самых редких аппаратов. Он увеличивает изображение, врач может рассмотреть структуру тканей, поставить точный диагноз и провести лор-операцию.

В Протвинской больнице работает подготовленный персонал, и для более качественного оказания услуг не хватало современного оборудования. Благодаря программе «Здравоохранение Подмосковья» удалось расширить перечень необходимых инструментов.

Помимо микроскопа, в больнице появились три лапароскопические стойки, наркозный аппарат ИВЛ, два хирургических лазера, электрохирургическое высокочастотное оборудование «Фотек», две многофункциональные каталки, пять операционных столов и гистероскопическая стойка.

Один из самых важных факторов при лечении пациентов — стерильность медицинских инструментов. Для этого приобрели оборудование для очистки эндоскопического оборудования и стерилизаторы.

В Протвинской больнице работают врачи в области терапии, стоматологии, кардиологии. В 2024 году в учреждении отремонтировали хирургический и наркологический корпуса, выполнили текущий ремонт входных групп.