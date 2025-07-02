Новое оборудование закупили для урологического отделения в Балашихе

Депутат Московской областной думы Николай Черкасов, председатель совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов и главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова посетили второй филиал медицинского учреждения. Целью визита стала проверка нового оборудования, закупленного для урологического отделения в рамках программы инициативного бюджетирования.

По словам заведующего урологическим отделением Александра Любимова, в последние годы спрос на урологические услуги значительно вырос, особенно в связи с увеличением случаев мочекаменной болезни. Многие пациенты нуждаются в оперативном вмешательстве, для которого ранее в больнице не хватало современного оборудования.

«Я обращался за поддержкой к депутатам Мособлдумы, и они откликнулись. Благодаря, в первую очередь, Николаю Черкасову, наше отделение получило новое высокотехнологичное оборудование», — отметил Любимов.

Приобретенная техника позволяет проводить процедуры лазерной хирургии, включая дробление и удаление камней из почек. Такие операции минимизируют риски осложнений и кровотечений, обеспечивая пациентам более быстрое восстановление и высокий уровень безопасности.

В ходе визита также отметили заслуги медицинских работников. В честь профессионального праздника врачи урологического отделения получили благодарственные письма от губернатора Московской области, главы городского округа Балашиха и Мособлдумы. Кроме того, нескольким специалистам был вручен нагрудный знак «Отличник здравоохранения» от Минздрава РФ.

Модернизация урологического отделения и признание труда медиков подчеркивают важность совместных усилий властей и медицинского сообщества в повышении качества здравоохранения в Балашихе.