Новое оборудование установят в котельной в микрорайоне Юбилейный в Королеве

Новое котловое оборудование установят в котельной № 3,3А, которая расположена в микрорайоне Юбилейный в Королеве. В этом году здесь проводят масштабную реконструкцию, чтобы сделать источник теплоснабжения мощным, современным и надежным.

Котельная, построенная в 1990 году, обеспечивает теплом и горячей водой жителей 89 многоквартирных домов, а также 18 социальных объектов, в том числе филиал «Юбилейный» Центральной городской больницы.

В рамках капитального ремонта здесь уже выполнили необходимые подготовительные работы для установки нового оборудования, смонтировали газопровод и газорегуляторный пункт.