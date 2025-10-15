Новое оборудование установят в котельной в микрорайоне Юбилейный в Королеве
Новое котловое оборудование установят в котельной № 3,3А, которая расположена в микрорайоне Юбилейный в Королеве. В этом году здесь проводят масштабную реконструкцию, чтобы сделать источник теплоснабжения мощным, современным и надежным.
Котельная, построенная в 1990 году, обеспечивает теплом и горячей водой жителей 89 многоквартирных домов, а также 18 социальных объектов, в том числе филиал «Юбилейный» Центральной городской больницы.
В рамках капитального ремонта здесь уже выполнили необходимые подготовительные работы для установки нового оборудования, смонтировали газопровод и газорегуляторный пункт.
В этом году в котельной установят два новых мощных котла российского производства и закончат монтаж новой дымовой трубы.
Завершится реконструкция в 2026 году, а ее результатом станет полностью обновленный и надежный источник теплоснабжения для микрорайона.
Отметим, что все работы проводятся без остановки производственного процесса котельной, и на подачу ресурса жителям в отопительный период реконструкция котельной не влияет.