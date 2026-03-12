Новое оборудование установили на промышленном предприятии в Воскресенске

Высокоточный лазерный станок кабинетного типа появился на производственной площадке «Международной компании промышленного оборудования». Установка агрегата позволила вывести качество металлообработки на более высокий уровень.

Отличительной особенностью нового станка является закрытая конструкция кабинетного типа. Такое решение полностью изолирует рабочую зону от внешней среды и позволяет эффективно бороться с производственными загрязнениями. Процесс резки контролируется с помощью встроенных камер.

Современный лазерный комплекс способен резать листовой металл толщиной до 80 миллиметров. «Если раньше мы использовали плазменную резку с максимальной толщиной до 40 миллиметров, то теперь работаем с лазером. Рез получается идеально чистым и аккуратным», — расказал представитель компании Михаил Попов.

Предприятие также расширило парк станков с числовым программным управлением: в эксплуатации фрезерные и токарные станки, установка электроэрозионной резки, четырехвалковый листогиб и роботизированный сварочный комплекс.

«МКПО» специализируется на изготовлении нестандартного оборудования по чертежам заказчика и выпускает элементы воздуховодов и циклонов, оснащение для конвейеров, корпусные детали, крепеж и другие виды изделий.