Новое оборудование установили на Коломенском заводе

В январе в механическом цехе № 63 начали работу два новых вертикальных токарных станка с ЧПУ. Они предназначены для обработки крупногабаритных шестерен: один станок может работать с заготовками диаметром до 6300 миллиметров, другой — до 5000.

На Коломенском заводе рассказали, что ключевые преимущества нового оборудования — в высокой производительности и точности. Станки оснащены линейными направляющими, автоматическими системами смазки и охлаждения. Это позволяет им выдерживать тяжелые режимы резания, сокращая количество черновых проходов и общее время обработки. По сравнению с предыдущими моделями новинки работают быстрее и обеспечивают лучшее качество поверхности деталей.

Для новых станков уже разработаны программы выпуска двух видов продукции. В планах завода — значительно расширить номенклатуру.

Отметим, что закупка оборудования проведена в ходе инвестиционной программы технического перевооружения, которая реализуется при поддержке Минпромторга России и с привлечением займов Фонда развития промышленности. Она включает не только обновление парка станков, но и освоение производства новых компонентов, а также расширение испытательных мощностей завода.