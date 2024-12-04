Новое оборудование поступило в отделение паллиативной помощи в Химках

Оборудование на 500 миллионов рублей получило отделение паллиативной помощи в Химках. Техника поступила от областного Министерства здравоохранения в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья».

Фонд медучреждения пополнился противопролежневыми матрасами, прикроватными туалетными креслами и бактерицидными установками.

«Матрасы помогают предотвратить или снизить скорость развития пролежней у лежачих пациентов. Бактерицидные установки являются незаменимым помощником охраны иммунитета паллиативных пациентов, который и так ослаблен. А туалетные кресла нужны для тех, кому сложно дойти до уборной самостоятельно», — отметил главный врач Химкинской клинической больницы, депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Получить специальное оборудование можно и для домашнего использования. Для этого необходимо оставить заявку на региональном портале «Здоровье» или обратиться на «горячую линию» по паллиативной помощи по номеру телефона: +7 (498) 683-83-83.

«Мы настоятельно рекомендуем использовать дома специализированное медицинское оборудование для улучшения комфорта больного. Ведь физическое здоровье тесно связано с психологическим состоянием», — прокомментировала руководитель координационного центра паллиативной медицинской помощи Анна Шестакова.

Отметим, что координационный центр паллиативной помощи в Химках работает на базе поликлиники № 7 на Совхозной улице. Более 50 специалистов ведут реестр пациентов, собирают информации о свободных для госпитализации местах и взаимодействуют с медучреждениями.

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