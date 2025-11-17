Новое оборудование поступило в центр социального обслуживания в Шатуре

Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» получил современное оборудование для реабилитации детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Для тренировки навыков ходьбы в учреждении появились новые беговая дорожка и велотренажер.

Многофункциональные столы для занятий по механотерапии позволяют эффективно развивать мелкую моторику рук у детей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Ребята тренируют мышцы, развивают мозг и учатся простым повседневным действиям.

Интерактивное оборудование используется в кабинете логопеда. Кроме того, применяют инновационные методы работы — например, новые массажные кресла. Тренажер «Шагающие ступени» успешно используют в работе специалисты по лечебной физкультуре. Комплекс «Дом совы» создает уникальную среду для активного вовлечения детей в реабилитационный процесс.

В отделение центра для инвалидов старше 18 лет закупили настольный теннис, бильярд и аэрохоккей. Они развивают координацию движений и когнитивные способности, помогают налаживать общение, да и просто поднимают настроение.

Ценным приобретением для центра стал автомобиль, позволяющий перевозить инвалидов-колясочников. На сегодняшний день в округе живут 318 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них более 100 — сельские жители.