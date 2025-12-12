Новое оборудование поступило в технический парк Мытищ

Сотрудники администрации городского округа Мытищи продолжают активно работать над улучшением технической базы для обеспечения безопасности и комфорта жителей. Технический парк города пополнился мощной насосной установкой.

Заместитель главы Мытищ Артур Суворов, рассказал, что в арсенале городских служб появилась мощная помпа, способная перекачивать более 100 кубометров воды в час. Она предназначена для оперативного устранения последствий аномальных дождей и локальных подтоплений, которые, как показывает практика, могут возникать даже при проведении всех профилактических мероприятий.

Безопасность жителей и устойчивость инфраструктуры остаются приоритетом в округе. Благодаря этому новому оборудованию сотрудники администрации Мытищ теперь готовы реагировать еще быстрее и эффективнее на возникающие чрезвычайные ситуации.

С замечаниями по содержанию территорий можно обратиться в зимний штаб Мытищ. Обращения рассматриваются ежедневно с 6:00 до 00:00. Номер телефона: 8 (916) 531-79-06.