Новое оборудование поступило в Луховицкую больницу

В отделении медицинской реабилитации Луховицкой городской больницы в физиотерапевтический кабинет поступил новый универсальный лазерный терапевтический аппарат. Оборудование предназначено для комплексного лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и было приобретено в рамках программы переоснащения больницы, которая стала возможна благодаря капитальному ремонту, проведенному в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Этот проект направлен на повышение качества медицинской помощи и улучшение условий для пациентов по всей стране. Заведующий отделением медицинской реабилитации Луховицкой больницы Владислав Деханов рассказал, что новый лазерный аппарат обладает широким спектром лечебных возможностей. Он применяется для противовоспалительной терапии, уменьшения отечности, обезболивания, а также стимулирует обменные процессы и улучшает кровообращение в тканях.

«В ближайшее время мы введем аппарат в эксплуатацию, чтобы наши пациенты могли получить максимально эффективное лечение», — сообщил Владислав Деханов.

Также он добавил, что новый лазерный аппарат позволяет проводить различные виды лазерной терапии: как местное воздействие на пораженные участки, так и работу с рефлекторными зонами и проекциями внутренних органов.