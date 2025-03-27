Новое оборудование поступило в Лобненскую больницу

Травматологическое отделение учреждения здравоохранения оснастили новой артроскопической стойкой. Она предназначена для проведения малоинвазивных операций на коленном суставе.

Заведующий ортопедическим травматологическим отделением Лобненской больницы Дмитрий Белов рассказал, что старая стойка уже выработала за 24 года свой ресурс. Главным преимуществом нового оборудования является сильно улучшенная визуализация.

«Четкая картинка с большим разрешением позволяет более деликатно относиться к тканям сустава и ускоряет время операции», — отметил Дмитрий Белов.

Плюсом для пациентов является сокращение времени наркоза. После операции быстрее проходит реабилитация и восстановление трудоспособности.

Теперь медики смогут выполнять артроскопические операции, парциальную резекцию мениска, диагностическую артроскопию, пластику связок коленных суставов через небольшие проколы. С помощью новых технологий в больнице уже провели около 40 операций.