Новое оборудование поступило в Красногорскую больницу

Центр лечения боли в Красногорской больнице получил долгожданный современный рентгенохирургический стол. Установка мобильна, надежна и многофункциона, выдерживает вес до 260 килограммов.
Оборудование уже проверили в деле. Недавно медицинские специалисты провели успешную операцию 73-летней женщине из Мурманской области.
«Пациентка обратилась к нам с выраженным болевым синдромом плечевого сустава с ограничением его функций из-за боли. Мы ей предложили интервенционное лечение. Выполнили денервацию чувствительных ветвей плечевого сустава — то есть боль ушла. И сделали редрессацию сустава — восстановили его функции, подвижность», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог отделения лечения хронических болей Игорь Ловков.
В отделении также проводят малоинвазивные процедуры: лечебно-диагностические блокады, радиочастотное воздействие на спину, шею, суставы. В Подмосковье это первое подобное отделение. На базе Красногорской больницы оно открылось в июне. Поток пациентов с тех пор не прекращается, в том числе, из других областей.
