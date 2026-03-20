Новое оборудование поступило в гинекологию Воскресенской больницы

В гинекологическое отделение ГБУЗ МО «Воскресенская больница» поступила электрохирургическая система аргон-усиленная ARC 400 от немецкой фирмы BOWA. Этот аппарат считается золотым стандартом для проведения открытых, лапароскопических и эндоскопических операций.

Высокочастотная энергия позволяет хирургам одновременно выполнять рассечение тканей и их коагуляцию с ювелирной точностью. С помощью нового оборудования теперь доступны все виды операций на матке и придатках, эндоскопические вмешательства, а также влагалищные операции и пластика.

Главное преимущество для пациентов — система обеспечивает надежный гемостаз и минимальное повреждение здоровых тканей. Благодаря этому объем операции сокращается, а восстановление после вмешательства проходит быстрее и комфортнее.



