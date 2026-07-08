Новое оборудование получил роддом в Подольске
Техническую базу роддома пополнили пять прикроватных мониторов, многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии для взрослых и детей, неонатальный аппарат искусственной вентиляции легких для интенсивной терапии, диагностические ультразвуковые системы двух разновидностей, а также универсальный электромеханический операционный стол. Особое внимание заслуживает новая ультразвуковая техника.
В Подольском роддоме теперь функционируют диагностическая ультразвуковая система модели V7‑RUS производства Республики Корея и передвижная система РуСкан 70П российского производства.
Аппараты экспертного класса, такие, как корейский V7‑RUS, позволяют детально рассмотреть структуру головного мозга и внутренних органов плода, выявить возможные пороки развития и маркеры хромосомных аномалий. Кроме того, техника поддерживает 3D‑ и 4D‑режимы.