Новое оборудование начнет работать в котельной Большой Волги в Дубне

Замена котла для отопления проходила на объекте в течение полугода. Сейчас специалисты отлаживают все системы, после чего начнется эксплуатация техники.

Несмотря на непростые условия, подрядная организация «Котлострой» успешно справилась со своей задачей. Заместитель главы муниципалитета Павел Гришин рассказал, что была выполнены полная реконструкция котла. «Удалось договориться о поставках материалов бесперебойно. Все приходило вовремя и в срок», — отметил он.

В тестовом режиме оборудование было запущено в конце 2024 года, розжиг и газ поданы. Сейчас на правобережной котельной специалисты отрабатывают аварийные режимы на новом котле и имитируют внештатные ситуации, которые могут возникнуть. После этого котел запустят в работу.

Также в муниципалитете продолжится работа по программе модернизации систем теплоснабжения. Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что будет заменен котел, которому уже более 50 лет, в левобережной котельной, а также построен еще один резервный.