Новое оборудование для цистоскопии появилось в больнице Балашихи

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Отдел урологии в Балашихинской больнице пополнил свой арсенал новым аппаратом для цистоскопии. Он поможет провести качественное обследование мочевого пузыря практически в любых условиях.

Новый аппарат портативной системы эндоскопической визуализации похож на небольшой чемодан с ручной весом около шести килограммов. В новое оборудование встроены видеокамера и телевизор, к этой системе подсоединяют цистоскоп и проводят исследование. Благодаря высокому разрешению экрана появилась возможность увеличить изображение в два раза.

«Это позволяет получить объективную картину внутреннего содержания мочевого пузыря на наличие в нем образования, воспалительного процесса или камней. Кроме того, портативная система оснащена картой памяти, благодаря которой можно сохранить исследование и поделиться им с коллегами для обсуждения на консилиуме», — рассказал заведующий отделением урологии филиала № 2 Александр Любимов.

Аппарат портативной системы эндоскопической визуализации уже внедрили в работу.

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