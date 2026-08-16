Новое оборудование для реабилитации поступило в Мытищинскую больницу

В Мытищинскую областную клиническую больницу поступили две системы противопролежневых матрасов с надувным наматрасником и регулируемым давлением. Оборудование предназначено для пациентов, нуждающихся в длительной реабилитации и постельном режиме, и будет использоваться в отделениях реанимации и реабилитации.

Техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Системы оснащены компрессором и блоком управления, что позволяет менять точки соприкосновения тела пациента с поверхностью кровати и помогает предотвратить образование пролежней. Регулировка давления адаптирует матрас под конкретного пациента, обеспечивая индивидуальный подход.

Благодаря новой системе реабилитация проходит более безопасно, комфортно и результативно. Повышается двигательная активность пациента, что в конечном итоге увеличивает шансы на восстановление утраченных функций и возвращение к самостоятельной жизни.

Как отметили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения, медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современным оборудованием, в том числе для медицинской реабилитации.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин сообщил, что новое реабилитационное оборудование помогает расширить возможности восстановления пациентов и сделать реабилитацию более эффективной и доступной. С начала текущего года подмосковные больницы получили 164 единицы современного реабилитационного оборудования на сумму свыше 158 миллионов рублей.

Кроме того, в регионе реализуется федеральный проект «Оптимальная для восстановления медицинская реабилитация», направленный на повышение доступности и качества реабилитационной помощи.