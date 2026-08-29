Новое оборудование для ИВЛ поступило в Мытищинскую больницу

С начала 2026 года в медицинские учреждения Московской области поступило более 70 единиц современной медицинской техники, шесть из которых переданы в Мытищинскую областную клиническую больницу на улице Коминтерна. Оборудование закуплено в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В Мытищинскую больницу поступили современные наркозно-дыхательные комплексы, которые позволяют врачам осуществлять непрерывный контроль состояния пациента в режиме реального времени и точно настраивать параметры искусственной вентиляции легких. Как отметил врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Ярославцев, благодаря новому оборудованию качество анестезиологического обеспечения вышло на принципиально новый уровень.

Главный врач Московской областной клинической больницы Ольга Мисюкевич подчеркнула, что технологическое обновление открывает широкие возможности для совершенствования методов анестезиологии и расширения спектра хирургических вмешательств. Она также отметила, что выбор отечественных разработок оказался стратегически верным решением, обеспечивающим стабильные поставки расходных материалов и оптимизацию затрат на техническое обслуживание.

До конца 2026 года в подмосковные учреждения здравоохранения планируется поставить еще 10 единиц аналогичного оборудования. Поставки осуществляются в рамках системной работы по модернизации медицинской инфраструктуры региона, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи для жителей Московской области.