Новое музыкальное оборудование появилось в Доме творчества Наро-Фоминска

В ходе рабочего визита он ознакомился с работой Дома творчества, который считается одним из ключевых центров культурного и спортивного развития в городском округе. Здесь дети и подростки развивают свои способности в самых различных направлениях: от вокала, хореографии и театрального искусства до инструментальной музыки и разнообразных спортивных секций.

Воспитанники Дома творчества регулярно выступают на городских, региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. В учреждение приобрели цифровое электропианино и профессиональный комплект микрофонов.

«Рад, что проект успешно реализован и приносит такую ощутимую пользу детям. Теперь у ребят прибавилась современная техника для творчества, что, безусловно, станет катализатором для их новых успехов и достижений. Мы видим, как важно создавать комфортные условия для реализации их потенциала», — сообщил Олег Рожнов.