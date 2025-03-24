Новое место для пеших прогулок оборудовали во Фрязине

В округе появилось новое пространство для пеших и велосипедных прогулок. Дорога, ведущая от улицы Полевой до Барских прудов, преобразилась до неузнаваемости.

На месте прежней труднопроходимой тропы теперь проложен тротуар и велосипедная дорожка. Вдоль маршрута установлены фонари, лавочки и урны.

«Вышел вечером прогуляться и случайно узнал про эту дорожку. Здесь же раньше вообще болото было. Люди кое-как проезжали на внедорожниках к Барским прудам. Сколько раз выходили сюда с волонтерами убирать бутылки, мусор. Эта дорога ведет до набережной», — сообщил житель Фрязино, депутат городского Совета депутатов Александр Колодинский.

Маршрут начинается от остановки на улице Полевой во Фрязине и ведет к Барским прудам, расположенным в Гребнево. Теперь же, благодаря проведенным работам, от самой черты города до набережной можно добраться в любое время года и при любой погоде. В начале маршрута, сразу за автобусной остановкой, установлены информационные указатели и стенд с подробной схемой набережных и прохода к усадьбе Гребнево.