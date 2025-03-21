Новое медоборудование установили в больнице в Черноголовке

В больнице в Черноголовке начало работать новое оборудование. В медучредении установили цифровой рентгеновский маммограф и флюорограф. Оборудование приобрели по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной медтехникой. Это позволяет нам повысить доступность и качество медицинской помощи для жителей региона. Кроме того, благодаря цифровому оборудованию, специалисты могут проводить более точную диагностику» — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Максим Забелин.

По его словам, на закупку нового оборудования направили свыше 35 миллионов рублей. Напомним, маммографию и флюорографию можно пройти по направлению врача. Запись на прием доступна на портале госуслуг или по номеру 122. Кроме того, женщины старше 40 лет, не проходившие исследование более двух лет, могут записаться на обследования самостоятельно.