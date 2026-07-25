Новое медицинское оборудование получила больница в Люберцах

В Люберецкую областную больницу в текущем году поступит 645 единиц современного медицинского оборудования, что позволит жителям городского округа получать своевременную и высокотехнологичную медицинскую помощь без выезда за пределы муниципалитета. Обновление материально-технической базы ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Модернизация системы здравоохранения является одним из приоритетных направлений деятельности администрации городского округа. За предыдущие три года в медицинские учреждения муниципалитета поступило 1039 единиц оборудования. В текущем году уже получено 80 аппаратов, до конца года ожидается поставка еще 565 единиц техники.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков подчеркнул, что оснащение больниц и поликлиник новой медицинской техникой будет продолжено, поскольку качественная и доступная медицина остается важнейшей задачей для муниципалитета. Он отметил, что работы в этом направлении ведутся системно и планово.

В 2026 году в арсенале люберецких хирургов появится дополнительный электрокоагулятор, который применяется во время оперативных вмешательств для минимизации кровотечения и повышения точности хирургических манипуляций.

Направление на прием к хирургу выдается лечащим врачом. Записаться на первичный прием к терапевту можно по единому номеру 122, через региональный портал государственных услуг или с помощью инфомата в поликлинике.