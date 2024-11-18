Новое IT-решение для защиты информации разработали в ОЭЗ «Дубна»

Компания Getmobit представила новое IT-решение, которое исключит утечку информации из одного вычислительного контура в другой. В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что программой заинтересуются банки, компании нефтегазового сектора и государственные ведомства.

«Разработка Getmobit сможет использоваться везде, где требуется безопасное сегментирование сети. В создание защищенного решения инвестировано 325 миллионов рублей, из них около 40 миллионов — в 2024 году», — рассказала зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Док-станция GM-Box G1 DUO является собственной разработкой компании. Решение объединяет два независимых вычислительных модуля — каждый обеспечивает функциональность для доступа к инфраструктуре и веб-сервисам. В устройстве реализован функционал аудио- видео-телефонии, есть встроенный считыватель бесконтактных карт, набор основных модулей беспроводной связи и несколько видов зарядки для смартфона.

Разработчик цифровых устройств Getmobit с января вложил в свои проекты, реализуемые на территории ОЭЗ «Дубна», более 240 миллионов рублей.

В Дубне начался шестой сезон хакатона «ЦифраZone|Технологическая модернизация». Более 120 человек представят разработки, сервисы и продукты для резидентов особой экономической зоны и компаний наукограда.