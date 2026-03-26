Новое искусственное препятствие установили в Воскресенске

74-летняя Наталья Щербинина, жительница Воскресенска, доказала: активная жизненная позиция способна изменить город к лучшему. После ее обращения на прямую линию с президентом РФ рядом с домом № 34 на улице Беркино установили искусственную дорожную неровность и соответствующий дорожный знак.

Наталья Викторовна переехала в Воскресенск в 2002 году и сразу взялась за благоустройство. Благодаря ее участию в доме отремонтировали подъезды, заменили окна и почтовые ящики, заасфальтировали дороги, обустроили парковку и установили в соседнем дворе детскую площадку.

«Я благодарна, что к моим обращениям прислушиваются. Впечатления от взаимодействия с властями только хорошие», — отметила Наталья Щербинина.



