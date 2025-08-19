Новое искусственное покрытие уложат на стадионе «Авангард» в Домодедове

В городском округе Домодедово на стадионе «Авангард» на поле укладывают новое искусственное покрытие, а на беговых дорожках уже идет асфальтирование. Совсем скоро стадион станет настоящим центром здоровья и активности для местных жителей.

Когда асфальт «отстоится», появится мягкое резиновое покрытие, удобное как для спортсменов, так и для тех, кто просто любит пробежки. Многофункциональная площадка будет готова принимать не только тренировки, но и соревнования на высоком уровне.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева выразила уверенность, что новый стадион привлечет больше людей к занятиям спортом и станет местом для проведения массовых мероприятий и фестивалей.

Также планируется организация спортивных дней и фитнес-занятий, чтобы еще больше жителей смогли оценить новые возможности.