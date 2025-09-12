Новое хранилище для сыра планируют построить в Истре

В проект планируют инвестировать 120 миллионов рублей. При этом создадут дополнительно 10 рабочих мест. Стартовал проект в этом году, а завершится в следующем. На складе будут хранить твердые и полутвердые сыры.

Олег Сирота знаменит на всю страну ежегодным сырным фестивалем и ярмарками, которые проходят на его сыроварне в Дубровском. Сейчас он разрабатывает отечественное оборудование для изготовления этой продукции. Технику будут использовать не только на сыроварне, а предлагать другим производителям сыра по всей России, как фермерам, так и крупным предприятиям. Такой подход положит начало импортозамещению в сыроделии.