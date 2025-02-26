Новое хирургическое оборудование поступило в больницу в Истре

В Истринскую клиническую больницу поставили новые и современные хирургические аппараты. Урологи уже применили их во время проведения операции.

Учреждение здравоохранения в Истре получило биполярный резектоскоп для электрохирургического иссечения заболевания и морцеллятор для измельчения и удаления тканей.

Так, пациент с жалобами по здоровью обратился к урологу. При обследовании врач выявил гиперплазию предстательной железы. Во время операции с помощью биполярного резектоскопа выполнили резекцию увеличенной ткани. До этого в больнице использовали другое оборудование, но благодаря этому аппарату можно проводить операции пациентам с кардиостимуляторами и другими особенностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что еще 70 медиков пришли работать в Подмосковье по проекту «Приведи друга».