Андрей Воробьев: еще 70 медиков пришли работать в Подмосковье по рекомендациям коллег

С 2025 года 70 медработников начали работать в Подмосковье по программе «Приведи друга». Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больше всего специалистов удалось привлечь в Красногорске.

С 1 января увеличилась сумма премирования за приглашение коллег на работу.

«Теперь медработник может получить от 28 тысяч до 128 тысяч рублей в зависимости от специальности нового сотрудника, его стажа», — уточнил Воробьев.

Он добавил, что в Московской области по программе «Приведи друга» трудоустроили хирургов, эндокринологов, офтальмологов, неврологов, педиатров, фельдшеров скорой помощи, участковых терапевтов, медсестре и других специалистов.

Девять новых сотрудников появились в Красногорске, пять – в Одинцове, трое – в Электростали, двое – в Сергиевом Посаде. Также приглашенные коллегами медики начали работать в учреждениях Королева, Жуковского, Дубны, Каширы, Зарайск и других округов.