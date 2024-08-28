Новое газовое оборудование доставили в котельную «Выстрел» в Солнечногорске

Работы по модернизации котельной «Выстрел» к новому отопительному периоду продолжаются в Солнечногорске. На днях сюда доставили современное газовое оборудование из Смоленска.

На котельной уже завершили трубную развязку и доставили оборудование для химводоподготовки, установили насосы. Специалисты приступили к ремонту двух резервных водогрейных котлов, которые запустят, если будет такая необходимость.

«Привезли первую горелку для котла на 20 мегаватт, прямо со Смоленского завода. Также доставили насосную группу и систему химводоподготовки, которая обеспечит надежность работы котельной в предстоящий зимний период», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.