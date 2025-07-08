Новое футбольное поле обустроят на стадионе «Труд» в Люберцах к осени 2025 года

На стадионе «Труд» в поселке Малаховка городского округа Люберцы началось обустройство нового футбольного поля с искусственным покрытием. Работы планируют завершить осенью 2025 года.

О начале реконструкции сообщил руководитель Дирекции спортивных сооружений муниципалитета Сергей Стрекаловский.

«Специалисты приступили к формированию основания футбольного поля с искусственным газоном. Также в рамках реновации на стадионе появятся три беговые дорожки, новые просторные трибуны на 350 мест, теплые командные раздевалки с туалетными и душевыми комнатами, освещение, площадки для воркаута и игровых видов спорта», — сообщил Сергей Стрекаловский.

На поле сохранят хоккейную коробку, которую зимой будут заливать льдом. Все работы завершат в сентябре.

Отметим, что стадион «Труд» входит в структуру Дирекции спортивных сооружений в Люберцах. В настоящее время здесь расположены футбольное поле с натуральным покрытием и трибунами, комбинированная хоккейная площадка, универсальные спортивные площадки, зал для занятий боксом, общей физической подготовкой, шахматами. На базе учреждения проходят занятия для участников проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».