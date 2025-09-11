Новое эндоскопическое оборудование поступило в больницу в Коломне

Современные аппараты для проведения эндоскопических исследований появились в Озерском подразделении Коломенской больницы. На них уже проводят обследование жителей.

Специалисты успели провели 34 гастроскопических и шесть колоноскопических обследований на новом медицинском оборудовании. В целом каждый день на аппаратах можно делать до восьми процедур.

Оборудование позволяет передавать изображение с видеокамеры на большой экран. Благодаря этому врач может рассмотреть все области исследуемых органов, а при необходимости сделать забор материала для проведения исследования.

«Любую болезнь гораздо проще предупредить, чем лечить ее последствия. Новое диагностическое оборудование поступило при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта „Продолжительная и активная жизнь“. Техника позволит расширить перечень диагностических исследований, которые жители Озер могут пройти в своем городе», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.