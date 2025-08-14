Новое диагностическое оборудование появилось в больницах Балашихи

В Балашихинской больнице произошло значительное обновление медицинского оборудования, которое позволит повысить точность диагностики и эффективность лечения пациентов. В числе поступившей техники — современный компьютерный томограф и электрокардиостимулятор.

Эти устройства станут важным дополнением к уже имеющимся ресурсам и помогут врачам более точно ставить диагнозы, а пациентам — получать необходимую помощь.

Компьютерный томограф обеспечивает высокое качество изображений, что позволяет врачам детально изучать состояние внутренних органов и тканей. Это особенно важно для диагностики различных заболеваний на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Электрокардиостимулятор, в свою очередь, поможет в лечении пациентов с нарушениями сердечного ритма, улучшая качество их жизни и увеличивая продолжительность.

Кроме того, Московский областной онкологический диспансер, расположенный в городском округе Балашиха, также получил новое оборудование — маммограф с функцией биопсии. Этот современный аппарат значительно расширяет возможности раннего выявления рака молочной железы, что является ключевым фактором для успешного и своевременного лечения.

Обновление медицинской техники в регионе проводится в рамках масштабной программы модернизации здравоохранения Подмосковья.

Записаться на осмотр и воспользоваться новыми возможностями можно несколькими способами: по телефону справочного центра 122, на порталах zdrav.mosreg.ru и «Добродел», а также через чат-бота «Дениса». Личный визит в регистратуру также остается доступным вариантом для всех желающих.