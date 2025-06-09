Новое авиационное производство в Ступине создаст 45 рабочих мест

Компания «РАТЕЛ Ступино» стала новым резидентом особой экономической зоны «Ступино Квадрат» в Подмосковье. Здесь она планирует наладить производство специализированных изделий, которые будут использоваться в строительстве объектов для авиации.

«В ОЭЗ „Ступино Квадрат“ компания „РАТЕЛ Ступино“ реализует инвестиционный проект по производству ангарных ворот и воротных механизмов. Объем инвестиций составит порядка 292 миллиона рублей. В результате запуска предприятия планируется создать 45 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новой площадке компания будет выпускать промышленные ворота разных типов — шторные, откатные, подъемно-поворотные. Эти изделия будут применяться не только в авиации, но и в судостроении, добывающей промышленности и других сферах. Благодаря новому заводу «РАТЕЛ» сможет значительно расширить свои производственные возможности.