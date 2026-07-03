Новую уличную фотовыставку открыли в Коломне

Экспозиция знакомит жителей и гостей города с людьми, чей ежедневный труд остается незаметным для большинства, но играет ключевую роль в обеспечении бесперебойного электроснабжения домов, предприятий и социальных объектов по всей стране.

Уличная фотовыставка «Надежные люди» начала свою работу 2 июля. Экспозиция стала частью всероссийского проекта, призванного рассказать о специалистах, чья работа редко оказывается в центре внимания, несмотря на ее огромное значение для повседневной жизни.

На представленных фотографиях запечатлены сотрудники энергетической отрасли, которые обеспечивают надежное электроснабжение в любое время суток и независимо от погодных условий. Именно они занимаются обслуживанием и ремонтом электросетевого оборудования, оперативно устраняют последствия аварий и делают все возможное, чтобы потребители не сталкивались с перебоями в подаче электроэнергии.

Проект реализован Группой «Россети» одновременно в 20 городах страны. В Коломне выставку разместили в сквере имени Горшкова рядом с кинотеатром «Горизонт». Посетить экспозицию можно бесплатно до октября 2026 года. Она открыта для всех желающих и не имеет возрастных ограничений. Организаторы рассчитывают, что выставка поможет по-новому взглянуть на профессию энергетика и напомнит о людях, от ежедневного труда которых во многом зависит привычный комфорт миллионов жителей страны.