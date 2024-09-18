Новая телячья ферма на 6 тысяч коров появится в Волоколамском округе

В Волоколамском округе продолжается второй этап возведения современного животноводческого комплекса «ТиЭйч-Рус Милк Фуд». Он рассчитан на шесть тысяч дойных коров.

Строители завершают работы над телячьей деревней площадью пять тысяч квадратных метров, где будет размещено 630 домиков для выращивания телят в возрасте до одного месяца. После завершения этой части проекта начнется строительство молочной кухни, предназначенной для производства молока для кормления молодняка.

Напомним, что «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» является крупнейшим инвестиционным проектом в сфере молочного животноводства в Подмосковье. Соглашение о создании комплекса было достигнуто между правительством Московской области и вьетнамским концерном TH-True Milk в ходе визита делегации из Подмосковья во Вьетнам в 2015 году.

В будущем это станет самой крупной фермой в регионе. Первую фазу комплекса открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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