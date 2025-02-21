Новая техника для диагностики и стационар. Какую помощь предлагает поликлиника в Хотькове

Доступность современных поликлиник — один из приоритетов Минздрава Подмосковья. Одна из них открылась в поселке Хотьково. Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев рассказал 360.ru об оснащении нового медицинского учреждения.

Раньше жители Хотьково лечились в поликлинике, в которую превратили здание бывшего общежития. Строительство нового учреждения началось в поселке в 2021 году.

Первые посетители были удивлены современным видом здания и даже снимали обстановку на телефон, чтобы показать знакомым.

«Это большие пространства для комфортного пребывания. Это навигация, красивая и современная. Это цветовая дифференциация», — отметил Дмитриев.

В клинике лечатся как взрослые, так и дети, поэтому потоки посетителей разделили.

Учреждение оснащено современной техникой. Там появились компьютерный томограф, пять аппаратов УЗИ, пять установок для рентгена, флюорограф, маммограф, а также стоматологическое и эндоскопическое оборудование. Такой набор позволит лечить самый широкий спектр заболеваний.

Дневной стационар рассчитан на 10 коек, поэтому в две смены его могут посетить 40 пациентов.

«Это очень большая цифра. И при этом пациенты получают все необходимое лечение любого объема», — заметил главврач Сергиево-Посадской больницы.