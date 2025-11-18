Новая спецтехника пополнила парк коммунального предприятия в Жуковском

Поставка машин стала возможной благодаря реализуемой в Подмосковье программе трансформации ресурсоснабжающих организаций, инициированной губернатором Андреем Воробьевым. Новая техника поступила в распоряжение муниципального предприятия «Теплоцентраль» в Жуковском.

Современный спецтранспорт отечественного производства предназначен для технического обслуживания и ремонта теплосетей, объектов водоснабжения и водоотведения. Глава муниципалитета Андроник Пак рассказал, что предприятие получило кран-манипулятор, экскаватор-погрузчик, вакуумную машину и автомобиль аварийно-диспетчерской службы, оснащенный оборудованием для локализации и ликвидации аварий.

Обновление парка позволит МП «Теплоцентраль» обеспечить безаварийную и бесперебойную эксплуатацию оборудования и качественное предоставление услуг.