Новая смена в детском лагере «Дельфин» началась в Павловском Посаде 1 июля

Вторая смена лагеря на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Надежда» стартовала в муниципалитете. Более 100 юных жителей округа проводят лето активно и с пользой.

Каждый день ребят ждет насыщенная программа: занятия по общей физической подготовке, заплывы в бассейне, отрядные мероприятия и мастер-классы. Воспитанников ждут события вне стен лагеря: экскурсии в библиотеку и музеи Павловского Посада, походы в кино, поездки на Ледовую арену и игры на свежем воздухе.

В лагере царят драйв, энергия и яркие эмоции. Дети с нетерпением ждали открытия второй смены и теперь наслаждаются каникулами. Впереди еще почти целый месяц, полный спортивных достижений, творческих открытий и настоящей дружбы.

Организаторы желают ребятам провести каникулы весело, активно и с пользой для здоровья, чтобы время, проведенное в лагере, оставило незабываемые впечатления.