Новая смена школы вожатых стартовала в Люберцах

Обучение началось 10 февраля на базе молодежного центра «Лидер» в Дзержинском и продлится до мая. Занятия будут посещать около 100 человек в возрасте от 14 до 17 лет, которые планируют работать вожатыми в летних лагерях.

Как рассказала заместитель директора по воспитательной работе центра Виктория Кечкина, это образовательное направление работает в округе уже более 20 лет.

Программа включает теоретические основы педагогики, игровые методики, обучение навыкам первой помощи и знакомство с волонтерской деятельностью. Главная цель — подготовить подростков к работе в городском лагере дневного пребывания и летнем клубе «Созвездие», которые действуют на базе центра в период каникул.

Полученные знания и опыт дают ребятам возможность не только интересно провести лето, но и получить первый официальный трудовой опыт. Успешно сдавшие экзамен слушатели получат официальный документ об окончании курсов.