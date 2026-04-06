Новая смена образовательного проекта «ШАГ» для школьников открылась в Королеве

В Королеве открылась уже одиннадцатая смена образовательного проекта «ШАГ», цель которого — развитие талантов и всесторонняя поддержка школьников. Проект реализуется с 2022 года, и за это время в нем приняли участие уже 850 учащихся.

Весенняя смена проходит на базе лицея № 19, гимназии № 5 и гимназии № 11, где в этом году учится 150 ребят.

Участников ждут занятия сразу по девяти направлениям: русский язык, математика, физика, информатика, английский язык, физическая культура, экономика, химико-биологический профиль, а в этом году в программу добавилась и география. Программа интенсивов чрезвычайно насыщенная: лекции, практические занятия, мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия, а также встречи с известными учеными, космонавтами и общественными деятелями. Обучение проводят преподаватели МФТИ, Физтех-лицея им. Капицы, академии «Взлет» и городских школ.

Главная задача проекта — помочь школьникам качественно подготовиться к региональному и заключительному этапам Всероссийской олимпиады школьников, получить новые знания и развить практические навыки.

«ШАГ» уже демонстрирует отличные результаты — в этом году 75 участников вышли на региональный этап Всероссийской олимпиады, 34 из них стали призерами и победителями, а четверо выпускников будут представлять Королев на заключительном этапе олимпиады.

Старт новой смены совпал с началом Недели космоса, что особенно символично для Королева — города, прославленного на весь мир своими инженерными и научными достижениями. Это событие еще раз подтверждает ключевую роль образования и науки в жизни наукограда.