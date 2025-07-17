Новая смена началась в школьных оздоровительных лагерях в Мытищах

Лето дошло до середины, но впереди еще много времени для активного, творческого и познавательного отдыха. Юные жители Мытищ смогут проявить свои способности в разнообразных секциях, мастерских и кружках по интересам во время отдыха в школьных лагерях.

Совещание выездной депутатской комиссии по образованию Совета депутатов городского округа Мытищи прошло на территории школы № 4. Открыли здесь в торжественной обстановке вторую смену работы летних школьных оздоровительных лагерей.

Подготовили для ребят и обширную экскурсионную программу, с посещением спортивных и культурных мероприятий. Несомненно, главным останется общение и крепкая дружба.

«Подобные выездные комиссии у нас проходили регулярно. Познакомились с условиями отдыха детей, программой их пребывания в школьных лагерях. Сегодня пять мытищинских школ открыли вторую смену. Самое главное, что в общении с детьми мы можем понять, что им понравился такой формат. Они активны, увлечены и настроены положительно».– рассказал председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов