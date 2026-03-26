Новая система профориентации объединила школы и колледжи в Мытищах

В Мытищах объединили школы и колледжи в единый механизм, чтобы подросткам было проще выбрать дело по душе. Новая модель профориентации охватит 109 профильных классов, где учатся больше двух с половиной тысяч ребят.

Представители колледжей, директора образовательных комплексов и частных школ обсудили создание так называемой бесшовной системы подготовки кадров. Ключевой задачей стало объединение усилий школ и учреждений среднего профессионального образования для формирования у детей осознанного подхода к выбору будущей профессии.

В рамках внедряемой модели в учебных заведениях округа будут действовать такие проекты, как «Россия — мои горизонты» и «Разговоры о важном». Для школьников организуют профессиональные пробы и мастер-классы, а также проведут диагностику на платформе «Билет в будущее». Кроме того, участники встречи затронули вопросы нового порядка проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников.

«Главная задача — помочь нашим детям определиться с направлением обучения и стать настоящими профессионалами своего дела», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.