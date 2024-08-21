Новая школа в ЖК «Восточное Бутово» откроется в День знаний

Школа на для 1500 учеников в ЖК «Восточное Бутово» Ленинского округа готовится к открытию. Образовательное учреждение построила компания «ПИК» за счет внебюджетных источников финансирования.

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод школы в эксплуатацию.

Трехэтажное здание вместит 60 классов начального и общего образования. Здесь есть библиотека, читальные залы с возможностью проведения кружков, просторный актовый зал, столовая, медицинский блок. Спортивное ядро представлено двумя залами с раздевалками, санузлами и душевыми, помещениями для хранения инвентаря и классом хореографии.

Во дворе сделали площадки для занятий спортом и школьный стадион с футбольным полем.

Ранее стало известно, что президентский проект по капитальному ремонту школ позволит обновить около 50 учебных заведений в Подмосковье в этом году. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что принципиально важно выполнить эти работы точно в срок.

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