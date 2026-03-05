Новая школа в Люберцах откроется на год раньше срока

В жилом комплексе «Новые Островцы» городского округа Люберцы продолжается строительство школы на 1100 мест. Подрядчик уже ведет чистовую отделку помещений.

Ход работ 5 марта проинспектировал глава округа Владимир Волков. Новый образовательный объект строят при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

«Подрядчик активно ведет фасадные и кровельные работы, прокладывает наружные инженерные сети. Самое главное — строители уже приступили к чистовой отделке помещений и монтажу внутренних инженерных систем», — отметил Волков.

Школа разместится в современном трехэтажном здании. Проект предусматривает не только учебные классы, но и просторные спортивные, творческие и рекреационные зоны.

По контракту ввести объект должны в 2027 году, однако подрядчик идет с опережением графика. Открыть школу планируют уже 1 сентября 2026 года.