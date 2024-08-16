Новую школу откроют в ЖК «Мытищи парк» в конце года

Строительные работы в новой школе в жилом комплексе «Мытищи парк» идут с опережением графика. Объект будет готов к концу года. Рабочие уже завершили монолитные работы и подключили инженерные сети.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая обсудила реализацию проекта с представителями школы № 9 и управления образования муниципалитета. Сегодня более 100 человек трудятся на стройплощадке. Рабочие занимаются прокладкой электрических сетей, гидроизоляцией кровли, установкой вентиляции, они также приступили к монтажу системы отопления.

Новая школа создаст все условия для комфортного обучения. Там обустроят специализированные классы с универсальными кабинетами, мастерские по обработке тканей, дерева, металла, кулинарные классы и лаборатории. Также откроют современный актовый зал с амфитеатром для проведения школьных мероприятий и два просторных спортивных зала с раздевалками и душевыми. На территории школы обустроят спортивную зону с футбольным полем, площадку для баскетбола и волейбола, беговую дорожку с полосой препятствий и другими локациями.

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