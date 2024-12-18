Сегодня 11:01 Новая школа на 1100 мест откроется в Реутове в 2025 году 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Подмосковье

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До введения в строй новой школы в Реутове остаются считаные дни. 1100 учеников смогут сесть за парты уже в 2025 году.

Глава городского округа Филипп Науменко посетил будущее образовательное учреждение и проверил, как идет строительство. Несмотря на выходные, на объекте трудятся больше 350 рабочих. Строительные работы завершены, но дел еще много: ведется обустройство внутреннего пространства.

Школа будет рассчитана на 1100 учеников, которые смогут сесть за парты уже в 2025 году. В здании оборудуют классы с IT-уклоном, установят новейшее компьютерное оборудование и современную навигацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.