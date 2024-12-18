Новая школа на 1100 мест откроется в Реутове в 2025 году

До введения в строй новой школы в Реутове остаются считаные дни. 1100 учеников смогут сесть за парты уже в 2025 году.
Глава городского округа Филипп Науменко посетил будущее образовательное учреждение и проверил, как идет строительство. Несмотря на выходные, на объекте трудятся больше 350 рабочих. Строительные работы завершены, но дел еще много: ведется обустройство внутреннего пространства.
Школа будет рассчитана на 1100 учеников, которые смогут сесть за парты уже в 2025 году. В здании оборудуют классы с IT-уклоном, установят новейшее компьютерное оборудование и современную навигацию.