Новая рентгеновская система поступила в детскую больницу в Люберцах

В отделении травматологии и ортопедии детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства появилась передвижная интраоперационная система С-дуга. Она позволяет получать снимки в реальном времени во время операций.

Оборудование закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Система автоматически адаптируется к анатомии пациента, подбирая оптимальные параметры яркости и контраста. С-дуга особенно востребована при сложных травматологических вмешательствах: контроле репозиции костных отломков, установке металлофиксаторов, операциях на позвоночнике и костях таза.

Одна из ключевых функций — фиксация последнего кадра без дополнительного облучения, что снижает лучевую нагрузку на пациента и персонал.

Глава округа Владимир Волков отметил, что новое оборудование — это качественный скачок в оказании помощи детям. Сложные операции теперь проходят с минимальными рисками.

За три года в больницы округа поступило 1039 единиц медицинского оборудования. В планах на 2026 год — обновить еще 645 единиц.