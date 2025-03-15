Новая рентгенохирургическая система поступила в больницу Дубны

Современное оборудование продолжает поступать в медицинские учреждения Дубны. Накануне систему С-дуга закупили в местную больницу. С ее помощью хирурги смогут тщательнее контролировать ход операций.

Стоимость установки — более 14 миллионов рублей. Она появилась в Дубненской больнице благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Медицинские специалисты, которые будут на ней работать, уже прошли требуемое обучение. С помощью этого мобильного рентгеновского аппарата можно будет визуализировать внутренние структуры тела в режиме реального времени.

«В наших поликлиниках уже установлены современные цифровые рентген-аппараты, маммограф, флюорограф. Диагностические процедуры становятся все более доступными для жителей», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.