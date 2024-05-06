Новая редакция законов о народных промыслах защитит жителей Подмосковья от контрафактной продукции | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:28 Новая редакция законов о народных промыслах защитит жителей Подмосковья от контрафактной продукции Мособлдума разработает редакцию законов о народных промыслах Телеканал «360»

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Московская областная Дума разрабатывает новую редакцию законов о народных промыслах. Обновление в законодательстве должно защитить товаропроизводителей от недобросовестных действий тех, кто подделывает художественные товары. Подробностями инициативы поделился председатель производственного кооператива «Дулевский фарфор» Андрей Келлер в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Московская область занимает лидирующие позиции по производству художественных товаров по всей России. Более 50% продукции народных художественных промыслов изготавливается в Подмосковье.

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«Мы отмечаем в этом году наше 192-летие. Мы можем производить до одного миллиона 200 тысяч изделий в месяц. Но самое главное, что-то, что делается в Подмосковье, — имеет историческую и художественную ценность именно как русский ДНК, который не производится более нигде», — поделился специалист.

Келлер также обратил отдельное внимание на меры поддержки со стороны правительства Подмосковья. Среди них — субсидии на приобретение оборудования и другие программы.

Кроме того, специалист поделился подробностями о новом законе Мособлдумы, который коснется народных промыслов.

«Этот закон вводит в действие дополнения те, которые не определены федеральным законом о поддержке НХП. На встрече с депутатами Мособлдумы мы, производители, обсуждали то, что нужно было в законе отразить и на что обратить более серьезное внимание», — указал Келлер

По словам Келлера, главный смысл нового закона — защитить потребителя от покупки поддельных товаров.

При этом экспериментальный отдел кооператива «Дулевский фарфор» может рассмотреть любое авторское предложение по посуде и запустить в серийное производство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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