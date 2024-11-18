Новая поликлиника в микрорайоне Саввино откроется в декабре в Балашихе

Завершается подготовка к открытию новой поликлиники в микрорайоне Саввино, которая сможет принимать до 670 пациентов в смену. Главный врач Балашихинской больницы Михаил Антипов осмотрел медицинское учреждение и проверил его готовность к приему первых посетителей.

Во время инспекции Михаил Антипов вместе с представителем подрядчика и сотрудниками поликлиники прошел по зданию, осмотрев зоны комфортного ожидания и кабинеты, которые уже укомплектованы мебелью и современным оборудованием, включая рентген-аппарат, маммограф и флюорограф. Специалисты, работающие с этим оборудованием, уже проходят обучение.

«В поликлинике все готово к полноценной работе. Здание принято в муниципальную собственность, сейчас готовимся к процессу лицензирования. Открытие планируем на декабрь», — отметил главный врач.

Во взрослом и детском отделениях прием будут вести участковые врачи и узкие специалисты, включая врачей-онкологов. Также заработает отделение реабилитации для детей. В дополнение планируется открытие диспетчерского центра по приему и обслуживанию вызовов на дому жителей микрорайона Железнодорожный.

В Подмосковье особое внимание уделяют развитию первичного звена медицины. До конца года в регионе начнут работу семь новых поликлиник, 12 ФАПов, три кабинета врача общей практики и подстанция скорой помощи в Мытищах, о чем сообщил губернатор Андрей Воробьев.

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